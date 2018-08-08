В ГПСУ рассказали подробности нападения на пограничника на Закарпатье

"Одну из попыток перемещения товаров с помощью летательных аппаратов обнаружили вчера пограничники Мукачевского отряда вблизи населенного пункта Большой Бычков. Во время несения службы наряд, возглавляемый начальником пограничного подразделения, зафиксировал полет квадрокоптера с территории Румынии в Украину. Чтобы разоблачить места возможного взлета и посадки беспилотника пограничники отслеживали его перемещение. Вскоре пограничники зафиксировали его посадку на территории одного из помещений", - говорится в сообщении.

В это время к пограничнику подбежали трое мужчин и начали наносить ему удары. Один из мужчин выстрелил офицеру в спину из травматического оружия.

"С целью пресечения преступления к месту происшествия был вызван наряд полиции. Двух нападавших задержали, личность третьего сейчас устанавливается. Также изъято травматическое оружие, из которого, вероятно, стреляли в пограничника. Информацию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.345 УК Украины "Угроза или насилие к работнику правоохранительного органа" внесли в ЕРДР", - отметили в ГПСУ.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел между пограничником и двумя местными жителями в поселке Великий Бычков на Закарпатье. В результате пограничника госпитализировали в больницу.