На Закарпатті через конфлікт зі стріляниною постраждав прикордонник
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Конфлікт зі стріляниною стався між прикордонником та двома місцевими мешканцями у селищі Великий Бичків на Закарпатті. Внаслідок цього прикордонника госпіталізували. Про це УНН повідомили у ГУНП у Закарпатській області.
"Учора, 7 серпня, близько 19:00 у Рахівське відділення поліції надійшло повідомлення від прикордонної служби про те, що у селищі Великий Бичків Рахівського району напали на їхнього працівника. На місце події прибула слідчо-оперативна група Рахівського відділення поліції", - поінформували у ГУНП.
З'ясувалося, що конфлікт стався у вказаному селищі між 29-річним начальником прикордонної застави Великого Бичкова і двома місцевими жителями - 24-річним жителем Великого Бичкова і 37-річним жителем Рахова.
"У ході конфлікту ці особи завдали тілесних ушкоджень прикордоннику, а пізніше один із них вистрілив у потерпілого із засоба, який стріляє гумовими кулями. Дана зброя офіційно зареєстрована за даним громадянином", - йдеться в повідомленні.
Потерпілого прикордонника госпіталізували до лікарні. Лікарі діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом виличної кістки, а також кульове поранення грудної клітини.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження ч. 3 ст. 345 КК України (умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження працівнику правоохоронного органу у зв'язку виконання ним службових обов'язків). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
"Обидва підозрюваних у скоєнні злочину вже затримані у порядку статті 208 КПК України. Вони будуть утримуватися в ізоляторі до трьох діб. А далі слідчі готують подання в суд для обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли в поліції.
Нині триває розслідування, у ході якого з'ясовуються обставини та причина конфлікту.
Нагадаємо, у Маріуполі побили прикордонників. У результаті двоє прикордонників постраждали. У жінки струс мозку, а у чоловіка - зламана щелепа.