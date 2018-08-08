На Закарпатье из-за конфликта со стрельбой пострадал пограничник

"Вчера, 7 августа, около 19:00 в Раховское отделения полиции поступило сообщение от пограничной службы о том, что в поселке Великий Бычков Раховского района напали на их работника. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Раховского отделения полиции", - сообщили в ГУНП.

Выяснилось, что конфликт произошел в указанном поселке между 29-летним начальником погранзаставы Большого Бычкова и двумя местными жителями - 24-летним жителем Великого Бычкова и 37-летним жителем Рахова.

"В ходе конфликта эти лица нанесли телесные повреждения пограничнику, а позже один из них выстрелил в потерпевшего из средств, который стреляет резиновыми пулями. Данное оружие официально зарегистрировано за данным гражданином", - говорится в сообщении.

Пострадавшего пограничника госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом скуловой кости, а также пулевое ранение грудной клетки.

По данному факту полиция начала уголовное производство ч. 3 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения работнику правоохранительного органа в связи исполнении им служебных обязанностей). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

"Оба подозреваемых в совершении преступления уже задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Они будут содержаться в изоляторе до трех суток. А дальше следователи готовят представление в суд для избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в полиции.

Сейчас идет расследование, в ходе которого выясняются обстоятельства и причина конфликта.

Напомним, в Мариуполе избили пограничников. В результате двое пограничников пострадали. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины - сломана челюсть.