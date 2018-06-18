Попросили меню на українській: у Маріуполі побили прикордонників

ukru
08:24 • 53180 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 91578 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 148078 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 127390 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 174438 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 122566 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 129718 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 166030 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190991 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 307149 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
66 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 51288 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 75230 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 66003 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 78225 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 49075 перегляди
Публікації
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 53215 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 78225 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 75230 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 174462 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 185641 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 10125 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 15213 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 52040 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 64189 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 67511 перегляди
Актуальне
Попросили меню на українській: у Маріуполі побили прикордонників

Попросили меню на українській: у Маріуполі побили прикордонників

Київ • УНН

 • 23088 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 червня. УНН. У Маріуполі побили прикордонників. У результаті побиття двоє прикордонників постраждали. У жінки струс мозку, а у чоловіка - зламана щелепа. Про це повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян, передає УНН.

“В одному з кафе міста відпочивала компанія прикордонників. Вони були на вихідному. Інцидент трапився після того, як один з військовослужбовців поцікавився у працівників закладу про наявність меню на українській мові. Це спершу обурило охоронця. Через деякий час на місце приїхала компанія невідомих, та почали бити прикордонників”, — повідомив Слободян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-нардеп напідпитку побив прикордонника, прокуратура передала справу до суду

Наразі всі обставини інциденту перевіряє поліція. У свою чергу керівництво закладу має свою версію події, та готують відео-докази з камер спостереження, аби передати їх правоохоронцям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.74
Bitcoin
$88,004.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.89
Золото
$3,056.54
Ethereum
$2,063.64