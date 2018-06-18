Попросили меню на українській: у Маріуполі побили прикордонників

“В одному з кафе міста відпочивала компанія прикордонників. Вони були на вихідному. Інцидент трапився після того, як один з військовослужбовців поцікавився у працівників закладу про наявність меню на українській мові. Це спершу обурило охоронця. Через деякий час на місце приїхала компанія невідомих, та почали бити прикордонників”, — повідомив Слободян.

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Наразі всі обставини інциденту перевіряє поліція. У свою чергу керівництво закладу має свою версію події, та готують відео-докази з камер спостереження, аби передати їх правоохоронцям.