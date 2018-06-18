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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 34020 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 106126 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 114139 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127919 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144241 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147723 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Попросили меню на украинском: в Мариуполе избили пограничников

Попросили меню на украинском: в Мариуполе избили пограничников

Киев  •  УНН

 • 23088 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 июня. УНН. В Мариуполе избили пограничников. В результате избиения двое пограничников пострадали. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины - сломана челюсть. Об этом сообщил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.

"В одном из кафе города отдыхала компания пограничников. Они были на выходном. Инцидент произошел после того, как один из военнослужащих поинтересовался у работников заведения о наличии меню на украинском языке. Это сначала возмутило охранника. Через некоторое время на место приехала компания неизвестных, и начали бить пограничников", - сообщил Слободян.

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Сейчас все обстоятельства инцидента проверяет полиция. В свою очередь руководство заведения имеет свою версию произошедшего, и готовят видео-доказательства с камер наблюдения, чтобы передать их правоохранительным органам.

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