Попросили меню на украинском: в Мариуполе избили пограничников

"В одном из кафе города отдыхала компания пограничников. Они были на выходном. Инцидент произошел после того, как один из военнослужащих поинтересовался у работников заведения о наличии меню на украинском языке. Это сначала возмутило охранника. Через некоторое время на место приехала компания неизвестных, и начали бить пограничников", - сообщил Слободян.

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Сейчас все обстоятельства инцидента проверяет полиция. В свою очередь руководство заведения имеет свою версию произошедшего, и готовят видео-доказательства с камер наблюдения, чтобы передать их правоохранительным органам.