Попросили меню на украинском: в Мариуполе избили пограничников
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 июня. УНН. В Мариуполе избили пограничников. В результате избиения двое пограничников пострадали. У женщины сотрясение мозга, а у мужчины - сломана челюсть. Об этом сообщил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.
"В одном из кафе города отдыхала компания пограничников. Они были на выходном. Инцидент произошел после того, как один из военнослужащих поинтересовался у работников заведения о наличии меню на украинском языке. Это сначала возмутило охранника. Через некоторое время на место приехала компания неизвестных, и начали бить пограничников", - сообщил Слободян.
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Сейчас все обстоятельства инцидента проверяет полиция. В свою очередь руководство заведения имеет свою версию произошедшего, и готовят видео-доказательства с камер наблюдения, чтобы передать их правоохранительным органам.