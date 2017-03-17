Екс-нардеп напідпитку побив прикордонника, прокуратура передала справу до суду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Бориспільською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього народного депутата України 4-го та 5-го скликання, члена Політради “Партії Регіонів України”, за фактом нанесення останнім тілесних ушкоджень працівнику державної прикордонної служби в міжнародному аеропорту “Бориспіль”, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратуру Київської області.

Зазначається, що 60-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час проходження митного контролю 1 лютого 2017 року, на законну вимогу працівника прикордонної служби відмовився пред’явити паспорт громадянина України для виїзду за кордон та почав висловлювати погрози правоохоронцю.

В подальшому, нецензурно висловлюючись в сторону законника, наніс останньому удар кулаком в обличчя, чим спричинив потерпілому тілесні ушкодження.

Після чого, на місце події прибули працівники патрульної поліції, проте, зловмисник продовжував поводити себе агресивно та погрожував правоохоронцям розправою в майбутньому.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, санкція якої передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНН, підозрюваному в побитті депутата оголосили про підозру в Кропивницькому.

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