Екс-нардеп напідпитку побив прикордонника, прокуратура передала справу до суду

Зазначається, що 60-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час проходження митного контролю 1 лютого 2017 року, на законну вимогу працівника прикордонної служби відмовився пред’явити паспорт громадянина України для виїзду за кордон та почав висловлювати погрози правоохоронцю.

В подальшому, нецензурно висловлюючись в сторону законника, наніс останньому удар кулаком в обличчя, чим спричинив потерпілому тілесні ушкодження.

Після чого, на місце події прибули працівники патрульної поліції, проте, зловмисник продовжував поводити себе агресивно та погрожував правоохоронцям розправою в майбутньому.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, санкція якої передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНН, підозрюваному в побитті депутата оголосили про підозру в Кропивницькому.