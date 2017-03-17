Экс-нардеп навеселе избил пограничника, прокуратура передала дело в суд

Отмечается, что 60-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время прохождения таможенного контроля 1 февраля 2017, на законное требование работника пограничной службы отказался предъявить паспорт гражданина Украины для выезда за границу и начал высказывать угрозы милиционеру.

В дальнейшем, нецензурно выражаясь в сторону законника, нанес последнему удар кулаком в лицо, чем причинил потерпевшему телесные повреждения.

После чего, на место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, однако злоумышленник продолжал вести себя агрессивно и угрожал стражам порядка расправой в будущем.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНН, подозреваемому в избиении депутата объявили о подозрении в Кропивницком.