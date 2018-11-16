Контрабандисты на автомобиле сбили пограничника, он в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника, в данный момент пострадавший находится в состоянии комы. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“Вследствие дерзких действий контрабандисты сбили автомобилем пограничника отдела „Деловое“ Мукачевского отряда. В настоящее время военнослужащий находится в коме”, — говорится в сообщении.
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Преступные действия контрабандистов сотрудники Госпогранслужбы разоблачили вместе с пограничниками Румынии поздно вечером 15 ноября. Во время совместных действий по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц. Вскоре недалеко от реки Тиса, по которой проходит госграница пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки.
В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела “Деловое” другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки Audi. В результате наезда офицер — пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия вызвана карета скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника тяжелое.
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Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника, задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена. Совместно с сотрудниками Национальной полиции продолжаются дальнейшие поисковые мероприятия. Действия водителя подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного ст. 348 УК Украины “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего”.
В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.
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Напомним, 8 августа конфликт со стрельбой произошел между пограничником и двумя местными жителями в поселке Великий Бычков на Закарпатье. В результате пограничника госпитализировали в больницу. Впоследствии стали известны обстоятельства нападения.