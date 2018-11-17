Для задержанного за смертельный наезд на пограничника будут просить арест
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Задержанному за наезд на автомобиле на пограничника на границе с Румынией в пределах Закарпатской области в ближайшие сутки изберут меру пресечения, обвинение потребует содержания под стражей. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
"На данный момент подозреваемого в преступлении отвозят в ГУ НП Украины в Закарпатской области, для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Ожидается, что меру пресечения ему изберут в ближайшие сутки", - сообщил собеседник агентства.
При этом ранее в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области сообщили, что сотрудники полиции совместно с сотрудниками опeративно-розыскного управления ГПС разыскали и задержали 34-летнего жителя Рахова, который подозревается в наезде на работника пограничной службы в сeле Деловое.
"Сегодня, 17 ноября, на основании постановления судьи Ужгородского горрайонного суда, сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Рахова", - указали в полиции.
В полиции также подтвердили, что подозреваемого "доставят... в суд для рассмотрения ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", добавив, что проводят необходимые следственные действия.
"Задержанному инкриминируется преступные действия по статтье 348 Уголовного кодeкса Украины", - указали в полиции.
Напомним, на днях контрабандисты сбили автомобилем пограничника отдела "Деловое" Мукачевского отряда. Военнослужащий впал в кому. 17 ноября пограничник, которого сбили автомобилем на границе с Румынией, умер.