Збитого контрабандистами прикордонника прооперували, він досі в комі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прикордонника, якого збили контрабандисти на автомобілі у Закарпатській області, прооперували. Наразі його стан тяжкий. Про це УНН повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону.
"Його прооперували після наїзду, ще вчора ввечері, коли стався інцидент. Наразі покращень, на жаль, немає. Перебуває у важкому стані, майже критичному. Досі в комі", – зазначили у прикордонному загоні.
Нагадаємо, на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника.
Все почалося, коли вчора пізно ввечері румунські прикордонники затримали двох осіб та 10 пакунків тютюнових виробів. Українські прикордонники невдовзі неподалік річки Тиса затримали чоловіка в гідрокостюмі. При собі він не мав документів, але у нього виявили велику суму коштів. Під час первинного з’ясування обставин на начальника відділу "Ділове" інший невідомий скоїв наїзд автомобілем Audi. У результаті прикордонник отримав тяжкі травми, його доправили до реанімації.
Дії водія підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого ст. 348 КК України, тобто посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.