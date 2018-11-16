Сбитого контрабандистами пограничника прооперировали, он до сих пор в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пограничника, которого сбили контрабандисты на автомобиле в Закарпатской области, прооперировали. Сейчас его состояние тяжелое. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.
"Его прооперировали после наезда, еще вчера вечером, когда произошел инцидент. Сейчас улучшений, к сожалению, нет. Находится в тяжелом состоянии, почти критическом. До сих пор в коме", – отметили в пограничном отряде.
Напомним, на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей оборудки автомобилем сбили пограничника.
Все началось, когда вчера поздно вечером румынские пограничники задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. Украинские пограничники вскоре недалеко от реки Тиса задержали мужчину в гидрокостюме. При себе у него не было документов, но у него обнаружили большую сумму денег. Во время первичного выяснения обстоятельств на начальника отдела "Деловое" другой неизвестный совершил наезд автомобилем Audi. В результате пограничник получил тяжелые травмы, его доставили в реанимацию.
Действия водителя подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного ст. 348 УК Украины, то есть посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.