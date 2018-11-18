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Збитого контрабандистами прикордонника завтра поховають

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прикордонника, якого смертельно збили контрабандисти, ховатимуть завтра, 19 листопада, в місті Хмельницькому. Про це кореспонденту УНН повідомили в Мукачівському прикордонному загоні.

“Похорон буде завтра в Хмельницькому”, — зазначили в загоні, додавши, що час прощання наразі не відомий.

За даними Держприкордонслужби, загиблий прикордонник - начальник відділу прикордонної служби “Ділове” Мукачівського загону Вадим Березенський, 1984 року народження.

Як повідомили прикордонники, його ховатимуть на батьківщині.

Нагадаємо, 16 листопада на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника. Постраждалий був госпіталізований до лікарні і перебував у комі.

Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.

17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми.

Також УНН дізнався, що затриманому за наїзд на автомобілі на прикордонника найближчої доби оберуть запобіжний захід, обвинувачення вимагатиме тримання під вартою.

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