Збитого контрабандистами прикордонника завтра поховають
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прикордонника, якого смертельно збили контрабандисти, ховатимуть завтра, 19 листопада, в місті Хмельницькому. Про це кореспонденту УНН повідомили в Мукачівському прикордонному загоні.
“Похорон буде завтра в Хмельницькому”, — зазначили в загоні, додавши, що час прощання наразі не відомий.
За даними Держприкордонслужби, загиблий прикордонник - начальник відділу прикордонної служби “Ділове” Мукачівського загону Вадим Березенський, 1984 року народження.
Як повідомили прикордонники, його ховатимуть на батьківщині.
Нагадаємо, 16 листопада на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника. Постраждалий був госпіталізований до лікарні і перебував у комі.
Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.
17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми.
Також УНН дізнався, що затриманому за наїзд на автомобілі на прикордонника найближчої доби оберуть запобіжний захід, обвинувачення вимагатиме тримання під вартою.