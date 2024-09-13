"Заявление достигло своих адресатов": в кремле прокомментировали угрозы путина из-за дальнобойных ударов по рф

В москве отмечают, что предупреждение президента рф Владимира Путина относительно вероятного разрешения Запада для Украины на удары вглубь рф - четкое и однозначное. Об этом в комментарии российским СМИ заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, передает УНН.

Детали

Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений. И мы не сомневаемся, что это заявление достигло своих адресатов - заявил Песков.

Контекст

Вчера, 12 сентября, президент рф владимир путин заявил, что возможное разрешение США и Евросоюза наносить удары по территории рф будет говорить об их прямом участии в украинском конфликте и в корне изменит его суть.

Напомним,

Издание Guardian сообщило, что Британия приняла решение разрешить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории России. Кроме того, на встрече с Зеленским в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал передать Джо Байдену пожелания Украины по применению американских дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

Вашингтон готовий дозволити Україні використовувати для ударів по рф Storm Shadow, але не ATACMS - ЗМІ