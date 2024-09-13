"Заява досягла своїх адресатів": у кремлі прокоментували погрози путіна через далекобійні удари по рф
Київ • УНН
Прессекретар Кремля заявив, що попередження Путіна про наслідки дозволу Заходу на удари по РФ чітке і однозначне. Це стосується можливого використання Україною далекобійних ракет.
У москві наголошують, що попередження президента рф володимира путіна щодо ймовірного дозволу Заходу для України на удари вглиб рф - чітке та однозначне. Про це у коментарі російським ЗМІ заявив прессекретар кремля дмитро пєсков, передає УНН.
Деталі
Заява, яка була вчора зроблена путіним, дуже важлива. Воно гранично чітке, однозначне і не допускає якихось подвійних прочитань. І ми не маємо сумнівів, що ця заява досягла своїх адресатів
Контекст
Вчора, 12 вересня, президент рф володимир путін заявив, що можливий дозвіл США і Євросоюзу завдавати ударів по території рф буде говорити про їхню пряму участь в українському конфлікті і докорінно змінить його суть.
Нагадаємо
Видання Guardian повідомило, що Британія ухвалила рішення дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow територією росії. Крім того, на зустрічі із Зеленським у Києві держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв передати Джо Байдену побажання України щодо застосування американських далекобійних ракет для ударів углиб росії.
Вашингтон готовий дозволити Україні використовувати для ударів по рф Storm Shadow, але не ATACMS - ЗМІ12.09.24, 20:27 • 39413 переглядiв