Завтра во всех регионах Украины продолжат применять графики почасовых отключений
Киев • УНН
22 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.
Завтра, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
