Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причины
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Завтра во всех регионах Украины продолжат применять графики почасовых отключений

Киев • УНН

22 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

22 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Завтра, 22 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Украина анонсировала заседание "энергетического Рамштайна" в формате G7+21.01.26, 18:09 • 1142 просмотра

Ольга Розгон

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина