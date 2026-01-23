Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет

Во всех областях Украины завтра планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, планируют применить графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В Укрэнерго подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, резюмировали в компании.

