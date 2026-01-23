Завтра у всіх областях України планують вимикати світло
Київ • УНН
24 січня в усіх регіонах України застосують графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
У всіх областях України завтра планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, планують застосувати графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
В Укренерго наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, резюмували в компанії.
Ситуація в енергетиці ускладнилася: Укренерго пояснило причину аварійних відключень23.01.26, 15:28 • 1756 переглядiв