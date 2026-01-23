Завтра у всіх областях України планують вимикати світло

У всіх областях України завтра планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, планують застосувати графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, резюмували в компанії.

Ситуація в енергетиці ускладнилася: Укренерго пояснило причину аварійних відключень