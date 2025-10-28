Завтра в Украине еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без света

Завтра в Украине планируют отключать свет, но в отдельных регионах. Как сообщили в Укрэнерго, графики будут действовать с 08:00 до 22:00, передает УНН.

Завтра, 29 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений:

• с 08:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Графики ограничения мощности:

• с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

В компании предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

