Завтра в Украине еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без света
Киев • УНН
29 октября в отдельных регионах Украины будут действовать ограничения электроснабжения с 08:00 до 22:00. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра в Украине планируют отключать свет, но в отдельных регионах. Как сообщили в Укрэнерго, графики будут действовать с 08:00 до 22:00, передает УНН.
Завтра, 29 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Графики почасовых отключений:
• с 08:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
Графики ограничения мощности:
• с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.
В компании предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
