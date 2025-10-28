Завтра в Украине еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без света

$42.070.07
16:50 • 17432 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 15688 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 22462 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 42502 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 29114 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 24354 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 20519 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16512 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 47750 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31591 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo28 октября, 10:32
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет16:50
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф28 октября, 09:50
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 42502 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 47750 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto17:10
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39
Завтра в Украине еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без света

Киев • УНН

 • 902 просмотра

29 октября в отдельных регионах Украины будут действовать ограничения электроснабжения с 08:00 до 22:00. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Завтра в Украине еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без света

Завтра в Украине планируют отключать свет, но в отдельных регионах. Как сообщили в Укрэнерго, графики будут действовать с 08:00 до 22:00, передает УНН.

Завтра, 29 октября, в отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

- говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений:

• с 08:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

Графики ограничения мощности:

• с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

В компании предупредили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

Партнеры Украины организуют коалицию для поддержки украинской энергетики - Зеленский28.10.25, 17:56 • 1094 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина