Партнеры Украины организуют коалицию для поддержки украинской энергетики - Зеленский

Норвегия, Нидерланды и лично президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняли решение организовать коалицию для поддержки энергетического сектора Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой МИД Нидерландов Дэвидом Ван Вилом, сообщает УНН.

Детали

Недавно было принято решение организовать такую коалицию поддержки энергетического сектора Украины. Я очень благодарен, что в этой команде сразу мы услышали и почувствовали поддержку Норвегии, Нидерландов, лично президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - рассказал президент.

Глава государства добавил, что в ближайшее время новая коалиция проведет встречу в онлайн-формате.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды готовы стать первой страной открытия против российских военных преступников. Он подчеркнул, что все военные преступники должны предстать перед таким трибуналом.

Дэвид ван Вил заявил, что Нидерланды выделят Украине 25 миллионов евро финансовой помощи. Эти средства будут использованы для энергоподдержки нашего государства.