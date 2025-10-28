$42.070.07
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 6936 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 16087 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 32110 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 24466 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 23069 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 19624 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16322 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 40994 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31456 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Партнери України організують коаліцію для підтримки української енергетики - Зеленський

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Норвегія, Нідерланди та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн створюють коаліцію для підтримки енергетичного сектору України. Нідерланди також виділять 25 мільйонів євро на енергетичну підтримку.

Партнери України організують коаліцію для підтримки української енергетики - Зеленський

Норвегія, Нідерланди та особисто президентка Єврокомії Урсула фон дер Ляєн прийняли рішення організувати коаліцію для підтримки енергетичного сектору України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою МЗС Нідерландів Девідом Ван Вілом, повідомляє УНН.

Деталі

Нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектору України. Я дуже дякую, що в цій команді одразу ми почули і відчули підтримку Норвегії, Нідерландів, особисто президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

- розповів президент.

Глава держави додав, що найближчим часом нова коаліція проведе зустріч в онлайн-форматі.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди готові стати першою країною відкриття проти російських військових злочинців. Він наголосив, що всі військові злочинці мають постати перед таким трибуналом.

Девід ван Віл заявив, що Нідерланди виділять Україні 25 мільйонів євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть використані для енергопідтримки нашої держави.

Павло Зінченко

