Партнери України організують коаліцію для підтримки української енергетики - Зеленський

Норвегія, Нідерланди та особисто президентка Єврокомії Урсула фон дер Ляєн прийняли рішення організувати коаліцію для підтримки енергетичного сектору України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою МЗС Нідерландів Девідом Ван Вілом, повідомляє УНН.

Деталі

Нещодавно було прийнято рішення організувати таку коаліцію підтримки енергетичного сектору України. Я дуже дякую, що в цій команді одразу ми почули і відчули підтримку Норвегії, Нідерландів, особисто президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн - розповів президент.

Глава держави додав, що найближчим часом нова коаліція проведе зустріч в онлайн-форматі.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди готові стати першою країною відкриття проти російських військових злочинців. Він наголосив, що всі військові злочинці мають постати перед таким трибуналом.

Девід ван Віл заявив, що Нідерланди виділять Україні 25 мільйонів євро фінансової допомоги. Ці кошти будуть використані для енергопідтримки нашої держави.