Завтра в Україні ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
29 жовтня в окремих регіонах України діятимуть обмеження електропостачання з 08:00 до 22:00. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра в Україні планують вимикати світло, але в окремих регіонах. Як повідомили в Укренерго, графіки діятимуть з 08:00 до 22:00, передає УНН.
Завтра, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Графіки погодинних відключень:
• з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Графіки обмеження потужності:
• з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.
У компанії попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
