Завтра в Україні ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без світла

16:50 • 21114 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
14:36 • 18029 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 24473 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45898 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 30549 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 24754 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 20784 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 16592 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 49763 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 31645 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
Погода
+8°
3м/с
79%
743мм
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 40578 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo28 жовтня, 10:32 • 20340 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 28909 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 12457 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 14965 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні16:50 • 21146 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 228 жовтня, 12:22 • 29431 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф28 жовтня, 09:50 • 41089 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 45923 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 49771 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto18:29 • 718 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto17:10 • 7930 перегляди
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 15378 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 12853 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 40833 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Brent
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Завтра в Україні ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без світла

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

29 жовтня в окремих регіонах України діятимуть обмеження електропостачання з 08:00 до 22:00. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра в Україні ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без світла

Завтра в Україні планують вимикати світло, але в окремих регіонах. Як повідомили в Укренерго, графіки діятимуть з 08:00 до 22:00, передає УНН.

Завтра, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти 

- йдеться у повідомленні.

Графіки погодинних відключень:              

•   з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмеження потужності:    

•   з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

У компанії попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Партнери України організують коаліцію для підтримки української енергетики - Зеленський28.10.25, 17:56 • 1216 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна