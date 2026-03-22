Завтра в Украине графики отключений будут действовать с 17:00 до 22:00 22 марта 2026
Киев • УНН
Завтра с 17:00 до 22:00 в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Причиной стали последствия российских атак на энергосистему.
Завтра, 23 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании добавили, что причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
