Завтра в Україні графіки відключень будуть діяти з 17:00 до 22:00 22 березня 2026
Київ • УНН
Завтра з 17:00 до 22:00 в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною стали наслідки російських атак на енергосистему.
Завтра, 23 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії додали, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
