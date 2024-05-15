Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

В четверг, 16 мая, по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПВ). Об этом заявили в Укрэнерго, передает УНН.

Детали

С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПВ). Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной - говорится в заявлении энергетической компании.

Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений

Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта - объяснили в "Укрэнерго".

В компании уверяют, что объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Минэнерго и Мининфраструктуры утвердить графики ремонтов энергетических объектов и шагов по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25 годов.

Галущенко о ситуации в энергосистеме: летом будет сложная ситуация