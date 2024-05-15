Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  108926 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  118591 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  129193 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  153913 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138374 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157401 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153119 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131337 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175864 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210810 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  353793 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  395037 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  393650 просмотра

Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

16 мая по всей территории Украины будут действовать плановые почасовые почасовые отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей с целью обеспечения безопасной работы энергосистемы.

Экономика •   •  12167 просмотра
Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго

Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший

Российская армия снова обстреляла центр Харькова, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  12100 просмотра
Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший

Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений

В Киеве и Днепре введены аварийные отключения электроэнергии, на завтра установлены лимиты потребления со стабилизационными отключениями в случае их превышения, чтобы избежать перегрузки сети.

Общество •   •  12337 просмотра
Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений

По всей Украине ввели аварийные отключения света: сколько они продлятся

15 мая с 19:25 до 22:00 Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Экономика •   •  11531 просмотра
По всей Украине ввели аварийные отключения света: сколько они продлятся

Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции

Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт требует от Национальной галереи Австралии убрать ее неутешительный портрет с выставки художника Винсента Наматджири, считая его слишком уродливым.

Культура •   •  24810 просмотра
Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции

Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Зеленский объявил, что президенты Грузии, Малави и премьер-министр Лихтенштейна согласились принять участие в Мирном саммите, направленном на восстановление международного права и установление справедливого мира для Украины.

политика •   •  14460 просмотра
Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский

Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и украинские чиновники посетили завод по производству беспилотников в Украине, где обсудили особенности производства беспилотников, логистику во время войны и локализацию производства компонентов БПЛА, которые активно используются на фронте против российских войск.

Война •   •  14571 просмотра
Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры

В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света - ДТЭК

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной недавними обстрелами и падением температуры, в нескольких регионах Украины, включая, были введены аварийные отключения электроэнергии.

Экономика •   •  13247 просмотра
В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света - ДТЭК

У премьера Словакии открылось кровотечение в брюшной полости, врачи не могут его остановить

Нападающий одной пулей попал в живот Роберта Фицо, одна пуля прошла через живот в тазобедренную кость, а еще одна попала в плечо.

Новости Мира •   •  12402 просмотра
У премьера Словакии открылось кровотечение в брюшной полости, врачи не могут его остановить

В Минобороны рассказали о вариантах углубления военно-технического сотрудничества с Аргентиной

Украина рассчитывает на углубление военно-технического сотрудничества с Аргентиной, включая создание совместных оборонных предприятий, локализацию производства и закупку вооружений для усиления обороноспособности Украины и содействия обмену передовыми технологиями и знаниями.

Война •   •  15549 просмотра
В Минобороны рассказали о вариантах углубления военно-технического сотрудничества с Аргентиной