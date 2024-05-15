Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго
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По всей Украине ввели аварийные отключения света: сколько они продлятся
Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции
Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский
Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры
В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света - ДТЭК
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Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений света - Укрэнерго
16 мая по всей территории Украины будут действовать плановые почасовые почасовые отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей с целью обеспечения безопасной работы энергосистемы.
Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова, есть пострадавший
Российская армия снова обстреляла центр Харькова, в результате чего один человек получил ранения.
Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений
В Киеве и Днепре введены аварийные отключения электроэнергии, на завтра установлены лимиты потребления со стабилизационными отключениями в случае их превышения, чтобы избежать перегрузки сети.
По всей Украине ввели аварийные отключения света: сколько они продлятся
15 мая с 19:25 до 22:00 Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.
Слишком уродливый портрет: самая богатая женщина Австралии просит музей убрать свое изображение из экспозиции
Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт требует от Национальной галереи Австралии убрать ее неутешительный портрет с выставки художника Винсента Наматджири, считая его слишком уродливым.
Лидеры еще трех стран подтвердили свое участие в Саммите мира - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что президенты Грузии, Малави и премьер-министр Лихтенштейна согласились принять участие в Мирном саммите, направленном на восстановление международного права и установление справедливого мира для Украины.
Федоров показал Блинкену, как в Украине производят FPV-дроны и ударные коптеры
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и украинские чиновники посетили завод по производству беспилотников в Украине, где обсудили особенности производства беспилотников, логистику во время войны и локализацию производства компонентов БПЛА, которые активно используются на фронте против российских войск.
В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света - ДТЭК
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной недавними обстрелами и падением температуры, в нескольких регионах Украины, включая, были введены аварийные отключения электроэнергии.
У премьера Словакии открылось кровотечение в брюшной полости, врачи не могут его остановить
Нападающий одной пулей попал в живот Роберта Фицо, одна пуля прошла через живот в тазобедренную кость, а еще одна попала в плечо.
В Минобороны рассказали о вариантах углубления военно-технического сотрудничества с Аргентиной
Украина рассчитывает на углубление военно-технического сотрудничества с Аргентиной, включая создание совместных оборонных предприятий, локализацию производства и закупку вооружений для усиления обороноспособности Украины и содействия обмену передовыми технологиями и знаниями.