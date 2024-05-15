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Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла - Укренерго

Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла - Укренерго

Київ • УНН

 • 30180 перегляди

16 травня по всій території України діятимуть планові погодинні відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів з метою забезпечення безпечної роботи енергосистеми.

У четвер, 16 травня, по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ). Про це заявили в Укренерго, передає УНН.

Деталі 

З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень (ГПВ). Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною 

- йдеться в заяві  енергетичної компанії.

Зазначається, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. 

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Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.  

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня

- пояснили в "Укренерго".

В компанії запевняють, що обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
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