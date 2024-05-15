Підготуватися, але не панікувати: в Yasno не виключають впровадження графіків відключень
Київ • УНН
У Києві та Дніпрі запроваджено аварійні відключення електроенергії, на завтра встановлено ліміти споживання зі стабілізаційними відключеннями у разі їх перевищення, щоб уникнути перевантаження мережі.
Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що на завтра доведено ліміти споживання, у разі перевищення - будуть застосовуватися стабілізаційні відключення, передає УНН.
Прям зараз у Києві, Дніпрі - екстрені відключення. Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож Укренерго розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00. У разі перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення (тобто графіки)
За його словами, Yasno додатково поінформує про застосування графіків.
"Дізнатися графіки для Києва, Дніпра та області можна на сайті YASNO.Що робити? Підготуватися, але не панікувати. Максимально обмежити своє використання електроенергії. Якщо всі дослухаються та будуть економними, пройдемо ліміти безболісно", - резюмував Коваленко.
В Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла - ДТЕК 15.05.24, 19:54 • 30138 переглядiв