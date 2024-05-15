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В Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла - ДТЕК

В Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла - ДТЕК

Київ • УНН

 • 30138 перегляди

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену нещодавніми обстрілами та падінням температури, у кількох регіонах України, включаючи, було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

За вказівкою Укренерго в декількох регіонах України запроваджують екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі 

Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію

- заявили в ДТЕК.

В Yasno пояснили, за яких умов можливі знову екстрені обмеження світла для населення 15.05.24, 11:08 • 140476 переглядiв

У відомстві пояснили, що причиною екстрених відключень стала важка ситуація в енергосистемі спричинена нещодавніми обстрілами та зниженням температури. 

Нагадаємо

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що близько 10% киян відчули на собі екстрені відключення світла увечері 14 травня. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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