В Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену нещодавніми обстрілами та падінням температури, у кількох регіонах України, включаючи, було запроваджено аварійні відключення електроенергії.
За вказівкою Укренерго в декількох регіонах України запроваджують екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК, передає УНН.
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Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію
В Yasno пояснили, за яких умов можливі знову екстрені обмеження світла для населення 15.05.24, 11:08 • 140476 переглядiв
У відомстві пояснили, що причиною екстрених відключень стала важка ситуація в енергосистемі спричинена нещодавніми обстрілами та зниженням температури.
Нагадаємо
Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що близько 10% киян відчули на собі екстрені відключення світла увечері 14 травня.