В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света - ДТЭК

По указанию Укрэнерго в нескольких регионах Украины вводят экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК, передает УНН.

Детали

Экстренные отключения: Киев, Киевская область, Одесская область, Днепропетровщина, Донецкая область Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию - заявили в ДТЭК.

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

В ведомстве объяснили, что причиной экстренных отключений стала тяжелая ситуация в энергосистеме вызванная недавними обстрелами и снижением температуры.

Напомним

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что около 10% киевлян ощутили на себе экстренные отключения света вечером 14 мая.