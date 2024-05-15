Подготовиться, но не паниковать: в Yasno не исключают внедрения графиков отключений

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что на завтра доведены лимиты потребления, в случае превышения - будут применяться стабилизационные отключения, передает УНН.

Прям сейчас в Киеве, Днепре - экстренные отключения. Сегодняшний опыт показывает необходимость внедрения графиков. Поэтому Укрэнерго рассчитало и довело ОСР лимиты потребления на завтра с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00. В случае превышения этих лимитов будут применяться стабилизационные отключения (то есть графики) - сообщил Коваленко на своей странице в Facebook.

По его словам, Yasno дополнительно проинформирует о применении графиков.

"Узнать графики для Киева, Днепра и области можно на сайте YASNO. Что делать? Подготовиться, но не паниковать. Максимально ограничить свое использование электроэнергии. Если все прислушаются и будут экономными, пройдем лимиты безболезненно", - резюмировал Коваленко.

В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света - ДТЭК