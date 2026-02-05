Завтра по всей Украине будут отключать свет: какие ограничения введут
Киев • УНН
6 февраля во всех областях Украины будут применять графики почасовых отключений и ограничения мощности. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра во всех областях Украины будут отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, в течение суток будут действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 6 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
