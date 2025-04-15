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Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

Киев • УНН

 • 10395 просмотра

Владимир Зеленский обсудил в Одессе защиту от атак рф, экспорт зерна, ПВО и оперативную обстановку. Он заслушал доклады главы ОВА, командующего ПвК "Юг" и начальника СБУ.

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности в Одессе и области. Президент заслушал доклад о защите от российских атак, ситуацию с экспортом зерна, а также доклады по ПВО в регионе и оперативную обстановку. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Президента, передает УНН.

В Одессе Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности в регионе и его социально-экономического развития 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что Зеленский заслушал доклад главы ОВА Олега Кипера о состоянии обеспечения защиты от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна, работе местных предприятий и поддержке внутренне перемещенных лиц.

Командующий воздушным командованием "Юг" генерал-майор Дмитрий Карпенко подробно доложил о противовоздушном прикрытии Одесской области, а начальник СБУ в Одесской области Виктор Доровский отдельно проинформировал об оперативной обстановке в регионе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Одессе встретились в госпитале с украинскими воинами, которые восстанавливаются после полученных ранений.

В Одессе Зеленский и Рютте пообщались с ранеными бойцами в госпитале15.04.25, 17:35 • 11302 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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