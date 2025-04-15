Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

Владимир Зеленский обсудил в Одессе защиту от атак рф, экспорт зерна, ПВО и оперативную обстановку. Он заслушал доклады главы ОВА, командующего ПвК "Юг" и начальника СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности в Одессе и области. Президент заслушал доклад о защите от российских атак, ситуацию с экспортом зерна, а также доклады по ПВО в регионе и оперативную обстановку. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Президента, передает УНН. В Одессе Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности в регионе и его социально-экономического развития - говорится в сообщении. Сообщается, что Зеленский заслушал доклад главы ОВА Олега Кипера о состоянии обеспечения защиты от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна, работе местных предприятий и поддержке внутренне перемещенных лиц. Командующий воздушным командованием "Юг" генерал-майор Дмитрий Карпенко подробно доложил о противовоздушном прикрытии Одесской области, а начальник СБУ в Одесской области Виктор Доровский отдельно проинформировал об оперативной обстановке в регионе. Напомним Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Одессе встретились в госпитале с украинскими воинами, которые восстанавливаются после полученных ранений. В Одессе Зеленский и Рютте пообщались с ранеными бойцами в госпитале