Заслухав доповідь щодо захисту від російських атак, а також про ситуацію з експортом зерна: Зеленський провів нараду в Одесі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Одесі та області. Президент заслухав доповідь щодо захисту від російських атак, ситуацію з експортом зерна, а також доповіді щодо ППО в регіоні та оперативну обстановку. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента, передає УНН.

В Одесі Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку