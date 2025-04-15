Заслухав доповідь щодо захисту від російських атак, а також про ситуацію з експортом зерна: Зеленський провів нараду в Одесі
Київ • УНН
Володимир Зеленський обговорив в Одесі захист від атак рф, експорт зерна, ППО та оперативну обстановку. Він заслухав доповіді очільника ОВА, командувача ПвК "Південь" та начальника СБУ.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Одесі та області. Президент заслухав доповідь щодо захисту від російських атак, ситуацію з експортом зерна, а також доповіді щодо ППО в регіоні та оперативну обстановку. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента, передає УНН.
В Одесі Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку
Повідомляється, що Зеленський заслухав доповідь очільника ОВА Олега Кіпера про стан забезпечення захисту від російських атак, а також про ситуацію з експортом зерна, роботу місцевих підприємств і підтримку внутрішньо переміщених осіб.
Командувач повітряного командування "Південь" генерал-майор Дмитро Карпенко детально доповів щодо протиповітряного прикриття Одещини, а начальник СБУ в Одеській області Віктор Доровський окремо поінформував про оперативну обстановку в регіоні.
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