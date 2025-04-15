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Заслухав доповідь щодо захисту від російських атак, а також про ситуацію з експортом зерна: Зеленський провів нараду в Одесі

Київ • УНН

 • 10386 перегляди

Володимир Зеленський обговорив в Одесі захист від атак рф, експорт зерна, ППО та оперативну обстановку. Він заслухав доповіді очільника ОВА, командувача ПвК "Південь" та начальника СБУ.

Заслухав доповідь щодо захисту від російських атак, а також про ситуацію з експортом зерна: Зеленський провів нараду в Одесі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в Одесі та області. Президент заслухав доповідь щодо захисту від російських атак, ситуацію з експортом зерна, а також доповіді щодо ППО в регіоні та оперативну обстановку. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента, передає УНН.

В Одесі Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та його соціально-економічного розвитку 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Зеленський заслухав доповідь очільника ОВА Олега Кіпера про стан забезпечення захисту від російських атак, а також про ситуацію з експортом зерна, роботу місцевих підприємств і підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Командувач повітряного командування "Південь" генерал-майор Дмитро Карпенко детально доповів щодо протиповітряного прикриття Одещини, а начальник СБУ в Одеській області Віктор Доровський окремо поінформував про оперативну обстановку в регіоні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в Одесі зустрілися у шпиталі з українськими воїнами, які відновлюються після отриманих поранень.

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Павло Башинський

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