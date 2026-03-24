ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
41%
750мм
Графики отключений электроэнергии
публикации
Актуальные люди
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Денис Шмыгаль
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Израиль
Иран
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Золото
Шахед-136

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за потери основной линии питания - Энергоатом

Киев • УНН

 • 1818 просмотра

Из-за отключения линии "Днепровская" Запорожская АЭС питается только от одной резервной сети. За время оккупации на объекте уже зафиксировано 12 полных блэкаутов.

Сегодня Запорожская АЭС в очередной раз осталась лишь с одной линией внешнего питания – резервной ВЛ 330 кВ "Ферросплавная-1", которую восстановили менее трех недель назад. В Энергоатоме подчеркнули, что за время российской оккупации станция уже пережила 12 полных блэкаутов, передает УНН.

Сегодня, 24 марта в 10:55, была отключена воздушная линия 750 кВ "Днепровская", соединяющая ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. В результате этого крупнейшая атомная электростанция Европы в очередной раз осталась лишь с одной линией внешнего питания – резервной ВЛ 330 кВ "Ферросплавная-1", восстановленной менее трех недель назад.

- говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что подобные ситуации не являются единичными: за время российской оккупации станция уже пережила 12 полных блэкаутов и неоднократно оказывалась в условиях критического ограничения внешнего питания.

Каждое такое отключение является следствием безответственных действий оккупантов и создает риски для ядерной и радиационной безопасности. В условиях незаконного управления и отсутствия надлежащего технического обслуживания происходит системная деградация ядерного объекта

- говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что Запорожская атомная электростанция является неотъемлемой частью энергосистемы Украины. Единственным легитимным оператором ЗАЭС остается АО "НАЭК "Энергоатом". Возвращение станции под полный контроль Украины является ключевым условием для обеспечения ее безопасной и стабильной работы в соответствии с международными стандартами.

Оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание от линии "Днепровская" - МАГАТЭ24.03.26, 15:28 • 3314 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Энергоатом
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина