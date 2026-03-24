Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за потери основной линии питания - Энергоатом
Киев • УНН
Из-за отключения линии "Днепровская" Запорожская АЭС питается только от одной резервной сети. За время оккупации на объекте уже зафиксировано 12 полных блэкаутов.
Сегодня Запорожская АЭС в очередной раз осталась лишь с одной линией внешнего питания – резервной ВЛ 330 кВ "Ферросплавная-1", которую восстановили менее трех недель назад. В Энергоатоме подчеркнули, что за время российской оккупации станция уже пережила 12 полных блэкаутов, передает УНН.
Сегодня, 24 марта в 10:55, была отключена воздушная линия 750 кВ "Днепровская", соединяющая ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. В результате этого крупнейшая атомная электростанция Европы в очередной раз осталась лишь с одной линией внешнего питания – резервной ВЛ 330 кВ "Ферросплавная-1", восстановленной менее трех недель назад.
В Энергоатоме отметили, что подобные ситуации не являются единичными: за время российской оккупации станция уже пережила 12 полных блэкаутов и неоднократно оказывалась в условиях критического ограничения внешнего питания.
Каждое такое отключение является следствием безответственных действий оккупантов и создает риски для ядерной и радиационной безопасности. В условиях незаконного управления и отсутствия надлежащего технического обслуживания происходит системная деградация ядерного объекта
В компании подчеркнули, что Запорожская атомная электростанция является неотъемлемой частью энергосистемы Украины. Единственным легитимным оператором ЗАЭС остается АО "НАЭК "Энергоатом". Возвращение станции под полный контроль Украины является ключевым условием для обеспечения ее безопасной и стабильной работы в соответствии с международными стандартами.
