Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через втрату основної лінії живлення - Енергоатом

Київ • УНН

 • 2024 перегляди

Через відключення лінії "Дніпровська" Запорізька АЕС живиться лише від однієї резервної мережі. За час окупації на об'єкті вже зафіксовано 12 повних блекаутів.

Сьогодні Запорізька АЕС вкотре залишилася лише з однією лінією зовнішнього живлення – резервною ПЛ 330 кВ "Феросплавна-1", яку відновили менш ніж три тижні тому. В Енергоатомі наголосили, що за час російської окупації станція вже пережила 12 повних блекаутів, передає УНН.

Сьогодні, 24 березня о 10:55, було відключено повітряну лінію 750 кВ "Дніпровська", яка з’єднує ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. Унаслідок цього найбільша атомна електростанція Європи вкотре залишилася лише з однією лінією зовнішнього живлення – резервною ПЛ 330 кВ "Феросплавна-1", відновленою менш ніж три тижні тому 

- йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі зауважили, що подібні ситуації не є поодинокими: за час російської окупації станція вже пережила 12 повних блекаутів та неодноразово опинялася в умовах критичного обмеження зовнішнього живлення. 

Кожне таке відключення є наслідком безвідповідальних дій окупантів та створює ризики для ядерної та радіаційної безпеки. В умовах незаконного управління та відсутності належного технічного обслуговування відбувається системна деградація ядерного об’єкта 

- йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що Запорізька атомна електростанція є невід’ємною частиною енергосистеми України. Єдиним легітимним оператором ЗАЕС залишається АТ "НАЕК "Енергоатом". Повернення станції під повний контроль України є ключовою умовою для гарантування її безпечної та стабільної роботи відповідно до міжнародних стандартів.

Антоніна Туманова

