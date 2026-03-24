Окупована Запорізька АЕС втратила живлення від лінії "Дніпровська" - МАГАТЕ
Київ • УНН
Окупована ЗАЕС залишилася з єдиною резервною лінією електропередачі після відключення основної. Рафаель Гроссі веде переговори про ремонт пошкоджень.
Окупована рф Запорізька АЕС вчергове втратила зв’язок з однією з двох ліній електропередачі – "Дніпровською" 750 кВ, залишившись на одній резервній лінії "Феросплавна-1" 330 кВ, яку відновили менше трьох тижнів тому. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), пише УНН.
"Сьогодні українська ЗАЕС втратила зв’язок з ЛЕП 750 кВ "Дніпровська", залишившись залежною від єдиної резервної лінії зовнішнього живлення", – йдеться в повідомленні.
У ньому зазначається, що генеральний директор агентства Рафаель Гроссі розпочинає переговори з обома сторонами щодо встановлення місцевого припинення вогню для здійснення ремонту пошкодженої лінії.
Нагадаємо
Лінію електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ підключено до Запорізької АЕС після ремонтних робіт. Це зміцнює ядерну безпеку станції, яка тепер має дві доступні лінії електропередачі.