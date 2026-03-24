Графіки відключень електроенергії
Окупована Запорізька АЕС втратила живлення від лінії "Дніпровська" - МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 1262 перегляди

Окупована ЗАЕС залишилася з єдиною резервною лінією електропередачі після відключення основної. Рафаель Гроссі веде переговори про ремонт пошкоджень.

Окупована рф Запорізька АЕС вчергове втратила зв’язок з однією з двох ліній електропередачі – "Дніпровською" 750 кВ, залишившись на одній резервній лінії "Феросплавна-1" 330 кВ, яку відновили менше трьох тижнів тому. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), пише УНН.

"Сьогодні українська ЗАЕС втратила зв’язок з ЛЕП 750 кВ "Дніпровська", залишившись залежною від єдиної резервної лінії зовнішнього живлення", – йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що генеральний директор агентства Рафаель Гроссі розпочинає переговори з обома сторонами щодо встановлення місцевого припинення вогню для здійснення ремонту пошкодженої лінії.

Нагадаємо

Лінію електропередачі "Феросплавна-1" напругою 330 кВ підключено до Запорізької АЕС після ремонтних робіт. Це зміцнює ядерну безпеку станції, яка тепер має дві доступні лінії електропередачі.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Енергоатом
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна