Оккупированная Запорожская АЭС потеряла питание от линии "Днепровская" - МАГАТЭ
Киев • УНН
Оккупированная ЗАЭС осталась с единственной резервной линией электропередачи после отключения основной. Рафаэль Гросси ведет переговоры о ремонте повреждений.
Оккупированная РФ Запорожская АЭС в очередной раз потеряла связь с одной из двух линий электропередачи – "Днепровской" 750 кВ, оставшись на одной резервной линии "Ферросплавная-1" 330 кВ, которую восстановили менее трех недель назад. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет УНН.
"Сегодня украинская ЗАЭС потеряла связь с ЛЭП 750 кВ "Днепровская", оставшись зависимой от единственной резервной линии внешнего питания", – говорится в сообщении.
В нем отмечается, что генеральный директор агентства Рафаэль Гросси начинает переговоры с обеими сторонами по установлению местного прекращения огня для осуществления ремонта поврежденной линии.
Напомним
Линия электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ подключена к Запорожской АЭС после ремонтных работ. Это укрепляет ядерную безопасность станции, которая теперь имеет две доступные линии электропередачи.