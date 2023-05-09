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Запорожье: прифронтовые территории враг за сутки обстрелял 68 раз, а на оккупированных - собирает вещи

Запорожье: прифронтовые территории враг за сутки обстрелял 68 раз, а на оккупированных - собирает вещи

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Прифронтовые территории враг за сутки обстрелял 68 раз, а на оккупированной собирает вещи. ЗАЭС используют как склад оружия и вывозят оттуда документацию. Сообщил ситуацию в области председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Детали

По информации председателя Запорожской ОГА, сегодня враг нанес 68 ударов. Из которых 65 артобстрелов досталось 19 прифронтовым населенным пунктам. Еще 2 удара из РСЗО и БПЛА.

На захваченных территориях, по словам Малашко, наблюдаются первые шаги к организованному бегству. Оккупанты и коллаборационисты вывозят свои семьи, а также детей под видом санаторного отдыха или лечения. Часть вывезенных местных жителей уже вернулась в свои дома опасаясь, что оккупанты будут в отсутствие хозяев грабить дома. Ведь видели как они в "Мелитополе воровали кондиционеры и вывозили все что только плохо лежит".

Ситуация на ЗАЭС стабильно напряженная. Малашко опроверг слухи о ее отключении, отметив, что энергоблоки питает украинская сеть. Тем временем враг хаотично минирует объект, как и по всей линии фронта. Станция используется как склад оружия, оккупанты там проводят учения и вывозят документацию.

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Дополнение

Промосковская оккупационная администрация Запорожской области в пятницу объявила об эвакуации, в том числе города Энергодар, где проживает большая часть персонала АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сотрудники останутся на месте, но ситуация, однако, становится «все более напряженной и сложной» для них и их семей. По данным надзорного органа ООН, постоянный стресс может привести к ошибкам и авариям на атомной электростанции. Гросси вновь призвал к соглашению между Украиной и Россией для защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции от катастрофы.

Лидеры стран "Группы семи" (G7) должны осудить любую угрозу использования ядерного оружия и пообещать "решительные действия" против такого шага, когда на следующей неделе они проведут саммит в городе Хиросима, сказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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