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МАГАТЕ вкрай стурбоване ситуацією на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ вкрай стурбоване ситуацією на Запорізькій АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) стурбоване напруженою ситуацією навколо української Запорізької атомної електростанції поблизу лінії фронту, пише УНН.

Деталі

Ситуація на окупованій росією АЕС стає все більш непередбачуваною та потенційно небезпечною, заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Я вкрай стурбований реальними загрозами ядерної безпеки, з якими стикається АЕС», — попередив він у звіті про ситуацію. «Ми маємо діяти зараз, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії».

Промосковська окупаційна адміністрація Запорізької області у п'ятницю оголосила про евакуацію, в тому числі міста Енергодар, де проживає більша частина персоналу АЕС.

Гроссі заявив, що співробітники залишаться на місці, але ситуація, проте, стає «все більш напруженою та складною» для них та їхніх сімей. За даними наглядового органу ООН, постійний стрес може призвести до помилок та аварій на атомній електростанції.

Гроссі знову закликав до угоди між Україною та росією для захисту найбільшої в Європі атомної електростанції від катастрофи.

Додамо

АЕС із шістьма реакторами окупована російськими військами з березня 2022 року.

Минулого літа регулярні обстріли заводу призвели до проблем із зовнішнім електропостачанням.

З міркувань безпеки ЗАЕС було зупинено минулого року. Але це не відкидає небезпеки аварії. Зовнішня електрика необхідна для охолодження реакторів та виконання інших важливих операцій із забезпечення безпеки.

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