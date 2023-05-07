МАГАТЭ крайне обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено напряженной ситуацией вокруг украинской Запорожской атомной электростанции вблизи линии фронта, пишет УНН.
Детали
Ситуация на оккупированной россией АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Я крайне обеспокоен реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается АЭС», — предупредил он в отчете о ситуации. «Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии».
Промосковская оккупационная администрация Запорожской области в пятницу объявила об эвакуации, в том числе города Энергодар, где проживает большая часть персонала АЭС.
Гросси заявил, что сотрудники останутся на месте, но ситуация, тем не менее, становится «все более напряженной и сложной» для них и их семей. По данным надзорного органа ООН, постоянный стресс может привести к ошибкам и авариям на атомной электростанции.
Гросси снова призвал к соглашению между Украиной и россией для защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции от катастрофы.
Добавим
АЭС с шестью реакторами оккупирована российскими войсками с марта 2022 года.
Прошлым летом регулярные обстрелы завода привели к проблемам с внешним электроснабжением.
Из соображений безопасности ЗАЭС была остановлена в прошлом году. Но это не исключает опасности аварии. Внешнее электричество необходимо для охлаждения реакторов и выполнения других важных операций по обеспечению безопасности.