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МАГАТЭ крайне обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС

МАГАТЭ крайне обеспокоено ситуацией на Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 2248969 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено напряженной ситуацией вокруг украинской Запорожской атомной электростанции вблизи линии фронта, пишет УНН.

Детали

Ситуация на оккупированной россией АЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Я крайне обеспокоен реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается АЭС», — предупредил он в отчете о ситуации. «Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии».

Промосковская оккупационная администрация Запорожской области в пятницу объявила об эвакуации, в том числе города Энергодар, где проживает большая часть персонала АЭС.

Гросси заявил, что сотрудники останутся на месте, но ситуация, тем не менее, становится «все более напряженной и сложной» для них и их семей. По данным надзорного органа ООН, постоянный стресс может привести к ошибкам и авариям на атомной электростанции.

Гросси снова призвал к соглашению между Украиной и россией для защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции от катастрофы.

Добавим

АЭС с шестью реакторами оккупирована российскими войсками с марта 2022 года.

Прошлым летом регулярные обстрелы завода привели к проблемам с внешним электроснабжением.

Из соображений безопасности ЗАЭС была остановлена в прошлом году. Но это не исключает опасности аварии. Внешнее электричество необходимо для охлаждения реакторов и выполнения других важных операций по обеспечению безопасности.

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