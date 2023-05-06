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Заяви проросійських ресурсів щодо повної зупинки роботи ЗАЕС не відповідають дійсності – Енергоатом

Заяви проросійських ресурсів щодо повної зупинки роботи ЗАЕС не відповідають дійсності – Енергоатом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Змін у ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС немає. Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи електростанції не відповідають дійсності. Про це повідомляє УНН з посиланням на Енергоатом.

Цитата

«Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб», - йдеться в повідомленні.

Додамо

Повідомляється, що п’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.

«Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності. Довіряйте перевіреним офіційним джерелам інформації», - заявили в Енергоатомі.

Доповнення

Мер Мелітополя Іван Федоров раніше повідомляв, що російські загарбники заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС.

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