Заявления пророссийских ресурсов о полной остановке работы ЗАЭС не соответствуют действительности - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Изменений в ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС нет. Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы электростанции не соответствуют действительности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.
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«По состоянию на 6 мая 2023 года изменений в работе захваченной рашистами Запорожской атомной электростанции нет. Станция не производит электрическую энергию, зато потребляет ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд», - говорится в сообщении.
Добавим
Сообщается, что пять энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, 5-й энергоблок – в состоянии горячей остановки.
«Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности. Доверяйте проверенным официальным источникам информации», - заявили в Энергоатоме.
Дополнение
Мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что российские захватчики заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС.