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росіяни заявили про зупинку роботи всіх блоків ЗАЕС й можуть готувати провокації - Федоров

Київ • УНН

 • 1322024 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Російські загарбники заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Можуть готувати провокації на ТОТ Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Окупанти, ймовірно, готують провокації на ТОТ Запорізької області. Рашисти повідомили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ», - написав Федоров.

Він закликав жителів окупованих територій берегти себе.

«Найближчими днями уникайте масових скупчень людей, тримайтеся подалі від місць перебування окупантів», - додав Федоров.

Доповнення

Федоров повідомляв, що під прикриттям евакуації населення російські окупанти хочуть влаштувати військові бази. У Мелітополі зрадники вивозять речі, палять документи та тікають у Крим.

Представники МАГАТЕ повідомляли про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ВП «Запорізька АЕС».

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