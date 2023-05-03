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Окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ЗАЕС військову техніку та вибухівку

Окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ЗАЕС військову техніку та вибухівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки, зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ВП «Запорізька АЕС». Про це стало відомо під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась 2 травня 2023 року, передає УНН з посиланням на Держатомрегулювання.

Раніше

Наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили в машинній залі енергоблока №1 ЗАЕС важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброю та вибухівку.

На початку серпня 2022 року отримано інформацію щодо розміщення воєнної техніки також і в машинному залі енергоблока № 2 ЗАЕС.

Деталі

Також до Держатомрегулювання неофіційними каналами надходить інформація стосовно зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ВП «Запорізька АЕС», в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

«Нові злочинні дії російських окупантів – черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів», - повідомили у відомстві.

Там наголосили, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна – вони матимуть транскордонний характер.

«Ядерний тероризм, до якого вдається російська федерація, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі. Закликаємо міжнародну спільноту до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора, застосування жорстких санкцій до підприємств атомної галузі рф та афілійованих із ними осіб. Наголошуємо, що рф має бути позбавлена усіх прав та привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інституціях у сфері використання ядерної енергії», - додали в Держатомрегулюванні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МАГАТЕ виявило великі пошкодження приміщення четвертого енергоблока ЗАЕС

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