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МАГАТЕ виявило великі пошкодження приміщення четвертого енергоблока ЗАЕС

МАГАТЕ виявило великі пошкодження приміщення четвертого енергоблока ЗАЕС

Київ • УНН

 • 928616 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які були присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, чули обстріл майже щодня протягом останнього тижня, заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі, передає УНН.

Цитата

«Я бачив явні ознаки військових приготувань у цьому районі, коли трохи більше трьох тижнів тому відвідав Запорізьку атомну електростанцію. З того часу наші експерти на місці часто повідомляли про те, що чули вибухи, інколи припускаючи інтенсивні обстріли поблизу місця події. Я глибоко стурбований ситуацією на заводі», - сказав він.

«Група МАГАТЕ виявила великі пошкодження вікон машинного залу 4-го енергоблока в місці, що було викликано вибухами наземних мін, про які повідомлялося раніше. Команда МАГАТЕ прагне з'ясувати причину ушкодження».

Додамо

Російські загарбники готують попередній план евакуації працівників “росатому” на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

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