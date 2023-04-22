МАГАТЭ обнаружило большие повреждения помещения четвертого энергоблока ЗАЭС

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«Я видел явные признаки военных приготовлений в этом районе, когда чуть более трех недель назад посетил Запорожскую атомную электростанцию. С тех пор наши эксперты на месте часто сообщали о том, что слышали взрывы, иногда предполагая интенсивные обстрелы вблизи места происшествия. Я глубоко обеспокоен ситуацией на заводе», - сказал он.

«Группа МАГАТЭ обнаружила обширные повреждения окон машинного зала 4-го энергоблока в месте, что было вызвано взрывами наземных мин, о которых сообщалось ранее. Команда МАГАТЭ стремится выяснить причину повреждения».

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Российские захватчики готовят предварительный план эвакуации работников “росатома” на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.