МАГАТЭ обнаружило большие повреждения помещения четвертого энергоблока ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые присутствовали на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, слышали обстрелы почти ежедневно в течение последней недели, заявил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.
Цитата
«Я видел явные признаки военных приготовлений в этом районе, когда чуть более трех недель назад посетил Запорожскую атомную электростанцию. С тех пор наши эксперты на месте часто сообщали о том, что слышали взрывы, иногда предполагая интенсивные обстрелы вблизи места происшествия. Я глубоко обеспокоен ситуацией на заводе», - сказал он.
«Группа МАГАТЭ обнаружила обширные повреждения окон машинного зала 4-го энергоблока в месте, что было вызвано взрывами наземных мин, о которых сообщалось ранее. Команда МАГАТЭ стремится выяснить причину повреждения».
Добавим
Российские захватчики готовят предварительный план эвакуации работников “росатома” на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.