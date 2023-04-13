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Евакуація на ЗАЕС: російські загарбники готують попередній план втечі - ЦНС

Евакуація на ЗАЕС: російські загарбники готують попередній план втечі - ЦНС

Київ • УНН

 • 761474 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російські загарбники готують попередній план евакуації працівників “росатому” на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Цитата

"Колаборантів та звезених росіянами працівників “росатому” на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом", - повідомили у Центрі спротиву.

Нагадаємо

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з російськими офіційними особами в Калінінграді для переговорів щодо забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції.

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