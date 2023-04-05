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Голова МАГАТЕ провів переговори з російськими офіційними особами щодо ситуації на ЗАЕС

Голова МАГАТЕ провів переговори з російськими офіційними особами щодо ситуації на ЗАЕС

Київ • УНН

 • 830383 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У середу голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з російськими офіційними особами в Калінінграді для переговорів щодо забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під контролем Москви, пише УНН.

Деталі

Його поїздка до Калініграду відбулася через тиждень після того, як він відвідав ЗАЕС, де він вказав, що працює над планом безпеки, який влаштує і Київ, і Москву.

"Сьогодні в Калінінграді я зустрівся з високопосадовцями з кількох агентств", - написав Гроссі в Twitter.

"Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізької АЕС. Мій нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив нагальну потребу досягнення цієї життєво важливої мети, яка відповідає інтересам кожного".

Інших подробиць він не повідомив.

Серед офіційних осіб, з якими зустрічався Гроссі, був голова російського агентства з атомної енергії Росатом олексій ліхачов.

ліхачов проінформував Гроссі про "кроки, які робить російська сторона для забезпечення безпечної експлуатації" АЕС, йдеться у заяві Росатому.

У заяві додано, що російська сторона готова працювати над ініціативами, висунутими Гроссі.

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