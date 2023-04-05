Глава МАГАТЭ провел переговоры с российскими официальными лицами по ситуации на ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с российскими официальными лицами в Калининграде для переговоров по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем Москвы, пишет УНН.
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Его поездка в Калининград состоялась через неделю после того, как он посетил ЗАЭС, где он указал, что работает над планом безопасности, который устроит и Киев, и Москву.
"Сегодня в Калининграде я встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких агентств", - написал Гросси в Twitter.
"Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской АЭС. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, которая отвечает интересам каждого".
Других подробностей он не сообщил.
Среди официальных лиц, с которыми встречался Гросси, был глава российского агентства по атомной энергии Росатом алексей лихачев.
лихачев проинформировал Гросси о "шагах, которые предпринимает российская сторона для обеспечения безопасной эксплуатации" АЭС, говорится в заявлении Росатома.
В заявлении добавлено, что российская сторона готова работать над инициативами, выдвинутыми Гросси.