Эвакуация на ЗАЭС: российские захватчики готовят предварительный план побега - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Российские захватчики готовят предварительный план эвакуации работников “росатома” на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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"Коллаборационистов и свезенных россиянами работников “росатома” на станцию, предупредили что вскоре может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", - сообщили в Центре сопротивления.
Напомним
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с российскими официальными лицами в Калининграде для переговоров по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции.