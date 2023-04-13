Эвакуация на ЗАЭС: российские захватчики готовят предварительный план побега - ЦНС

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"Коллаборационистов и свезенных россиянами работников “росатома” на станцию, предупредили что вскоре может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", - сообщили в Центре сопротивления.

Напомним

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с российскими официальными лицами в Калининграде для переговоров по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции.