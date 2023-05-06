россияне заявили об остановке работы всех блоков ЗАЭС и могут готовить провокации - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Российские захватчики заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Могут готовить провокации на ВОТ Запорожской области. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram, передает УНН.
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«Оккупанты, вероятно, готовят провокации на ВОТ Запорожской области. Рашисты сообщили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Вместе с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ», - написал Федоров.
Он призвал жителей оккупированных территорий беречь себя.
«В ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь подальше от мест пребывания оккупантов», - добавил Федоров.
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Федоров сообщал, что под прикрытием эвакуации населения российские оккупанты хотят устроить военные базы. В Мелитополе предатели вывозят вещи, жгут документы и убегают в Крым.
Представители МАГАТЭ сообщали о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП «Запорожская АЭС».